Giovani e lavoro, nuovo appuntamento con gli esperti tra banche dati e ricerca

Continua il progetto dedicato ai giovani e al lavoro, ideato dall'Assessorato ai giovani del Comune di Poggio Torriana, in stretta collaborazione con l'associazione Ora d'aria, il Centro per l'impiego e l'agenzia Art-Er. E' possibile ancora iscriversi al secondo appuntamento che si terrà giovedì 4 giugno alle ore 16, inviando una mail a: oradariaweb@gmail.com

L'incontro si realizzerà attraverso la piattaforma online Teams e questo permetterà agli interessati di collegarsi da dove preferiscono, con il proprio smartphone e cuffie, oppure con un tablet o un pc.

Il relatore della seconda "conversazione sul lavoro" è Tiziano Calvaresi, operatore del Centro per l'impiego di Rimini e la "conversazione" sarà dedicata alla ricerca del lavoro, banche dati, portali e siti web da conoscere ed utilizzare.



"La prima conversazione è andata molto bene perché la partecipazione è avvenuta sia da parte di giovani che di adulti. Le diverse età dei "corsisti" ha permesso un ricco confronto, dovuto proprio alle differenti esperienze e competenze dei partecipanti - afferma l'assessore del Comune di Poggio Torriana, Francesca Macchitella - L'operatrice ha risposto a numerose domande e ha avuto l'opportunità di spiegare i servizi che offre il centro per l'impiego. Ritengo che anche questo secondo appuntamento possa risultare molto utile per "interagire" con l'esperto e per esprimere richieste di chiarimento e dubbi relativi al complesso mondo del lavoro. Sono invitati al collegamento anche professionisti che si occupano di politiche giovanili nel territorio provinciale, nel settore sia pubblico che privato, al fine di creare una solida rete tra enti, associazioni e soggetti privati per costruire un fonte unico sul tema del lavoro e dei giovani."

