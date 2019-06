Giro con il Campione, in 70 sulle strade di Riccione con il CT Davide Cassani

Erano oltre 70 sui pedali questa mattina pronti a pedalare con il CT della Nazionale Ciclismo Davide Cassani. Tra i tanti che si sono dati appuntamento in piazzale Ceccarini per il Giro con il Campione anche il nuovo CT della Nazionale Ciclismo olandese Koos Moerenhout. Gli appuntamenti proseguono giovedì pomeriggio alle 15.30 con Linus e venerdì mattina alle 9 con Francesco Moser, che sarà anche protagonista del talk show a Villa Mussolini giovedì sera. La partecipazione al Giro con il Campione è gratuita e l'appuntamento è aperto a tutti gli appassionati di sport e ciclismo tesserati di qualunque ente di promozione sportiva. La pedalata, ad andatura amatoriale, si snoderà lungo un tracciato di circa 50-60 chilometri che ripercorrerà, in alcuni tratti, la tappa del Giro d'Italia da Riccione a San Marino. Un’occasione unica per pedalare insieme ai grandi campioni dello sport e dello spettacolo.