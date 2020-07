Giusto (Confcommercio): "Al Parco degli Ulivi concorrenza sleale ai pubblici esercizi"

“Quello che sta accadendo al Parco degli Ulivi di Villa Verucchio per noi è inaccettabile”. Non usa mezzi termini la referente della Delegazione Santarcangelo-Valmarecchia di Confcommercio della Provincia di Rimini riguardo all’attività che viene svolta ogni domenica da parte di un furgoncino-ristorante presso il Parco degli Ulivi di Villa Verucchio. Continua Giovanna Giusto: “Non possiamo tollerare che in un momento come quello che stiamo vivendo venga consentito lo svolgimento di servizi di ristorazione in concorrenza con l’offerta del circuito strutturato dei pubblici esercizi.

L’emergenza sanitaria si è trasformata per le imprese in una crisi economica senza precedenti. Bar e ristoranti si trovano a fronteggiare da una parte cali del fatturato ben superiori al 50%, dall’altra maggiori costi e investimenti per il doveroso rispetto dei Protocolli regionali di sicurezza. Se qualcuno non se ne fosse ancora accorto l’equilibrio è molto delicato, non saranno poche le attività che a breve abbasseranno le saracinesche per non rialzarle più e per questo chiediamo come sempre, ma oggi ancora di più, grande, grandissima attenzione ad ogni iniziativa che possa danneggiare ulteriormente un settore che da sempre viene considerato fiore all’occhiello del nostro territorio e che oggi, più che mai, va tutelato dalle numerosissime forme di concorrenza sleale che rischiano di affossarlo. Non dimentichiamoci che il settore dei pubblici esercizi svolge un ruolo fondamentale rispetto alla capacità attrattiva e all’economia di un territorio, a partire dai livelli occupazionali che riesce a garantire. Abbiamo già avuto diversi confronti con l’Amministrazione comunale su questa iniziativa che si svolge al Parco degli Ulivi, la Sindaca Sabba si è sempre dimostrata attenta alle esigenze del tessuto imprenditoriale della città e sono convinta che metterà mano ad una situazione che così non può andare avanti”.



