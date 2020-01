Gli albergatori di Riccione non si accontentano della perfezione, vogliono l’eccellenza

Da metà gennaio fino all’inizio dell'estate, Federalberghi Riccione, in collaborazione con gli enti di formazione (Iscom, Ial, Agsg, Irecoop), sta programmando un’intesa attività tra corsi e seminari pensati per formare ed informare gli albergatori e tutto il personale sulle novità del settore turistico. La formazione punta al perfezionamento delle tecniche di comunicazione, del marketing e della gestione dei social media per fare degli hotel di Riccione un motore per la promozione della città e del territorio. Novità per gli Hotel Bussines l'utilizzo di Linkedin. Per comprendere e capire le dinamiche sugli andamenti dei prezzi di mercato e non fare errori, a febbraio è in partenza un corso di Revenue Management. Al via anche seminari sulle tecniche di vendita per migliorare le performance dell’ufficio prenotazioni. Inoltre esperti spiegheranno agli hotel come gestire al meglio le recensioni.

Fondamentali i corsi di cucina e di lingua inglese pensati per migliorare le conoscenze del personale operativo. Sono in stage negli Hotel di Riccione i 30 disoccupati partecipanti ai corsi di professionali di reception e cameriere sala e bar. Federalberghi Riccione sta calendarizzando i corsi obbligatori per il personale nei temi di sicurezza del lavoro e sicurezza alimentare. Entro l’inizio della stagione l’Associazione Albergatori prevede di portare in aula oltre 1500 tra titolari, dipendenti, apprendisti e personale in cerca di lavoro. La maggior parte della formazione è gratuita per lo staff degli alberghi, finanziata da fondi Interprofessionali, Eburt e For.te, dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione. Federalberghi Riccione da anni è in prima linea nello sviluppo del settore formativo, con la convinzione che la crescita del sistema turistico è strettamente legata al livello culturale del management alberghiero e del proprio staff.