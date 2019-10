Gli alunni dal Piedibus soccorrono una cagnolina smarrita

Disavventura a lieto fine per una povera cagnolina che, lunedì mattina, è stata trovata mentra vagava tremante e infreddolita sotto la piogga tra le strade di Santarcangelo. A recuperare la quattrozampe sono stati gli alunni della scuola elementare Pascucci che, con il Piedibus, stavano andado a lezione. Vista la situazione, bambini e accompagnatori hanno sistemato la cagnolina sul carrello che porta gli zaini e, una volta arrivati a destinazione, hanno chiesto l'intervento della polizia Municipale di Santarcangelo. Gli agenti, arrivati sul posto, hanno allertato a loro volta il canile di Rimini per far intervenire gli addetti e, attraverso il microchip, scoprire l'identità dei proprietari per riconsegnare loro l'animale smarrito. Per gli alunni e i genitori che li accompagnavano, una volta sicuri che la cagnolina sarebbe ritornata a casa, è stata una bella notizia e allo stesso tempo una soddisfazione per aver compiuto una buona azione.