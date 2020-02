Gli amici del bar non lo vedono da giorni, ritrovato cadavere in casa

Gli amici del bar erano molto preoccupati dal momento che, da diversi giorni, non incontravano nel locale di Cattolica uno degli avventori abituali. L'assenza del 93enne non è passata inosservata e, nella mattinata di lunedì, hanno dato l'allarme anche ai famigliari che a loro volta, non avendo notizie del parente, hanno chiesto l'intervento dei vigili del fuoco per aprire la porta dell'appartamento. E' stato il personale del 115 a fare il macabro ritrovamento e, sul posto, sono intervenuti i carabinieri di Cattolica. Il 93enne era morto da alcuni giorni e, il medico, ha certificato il decesso per cause naturali.