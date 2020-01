Gli assessori Caldari e Raffaelli incontrano categorie economiche: "Ottimizzare il prodotto Riccione"

Si è tenuto questa mattina a Palazzo del Turismo di Riccione un incontro tra l’onorevole e assessore alle Attività Economiche, Polizia Municipale e sicurezza nei quartieri, Elena Raffaelli, l’assessore al Turismo, Sport, Cultura, Eventi, Stefano Caldari e i rappresentati di Associazioni di Categoria e Comitati d’Area per un bilancio sulle iniziative del periodo natalizio e Riccione Ice Carpet. “Apro questo momento con una valutazione assolutamente positiva prendendo atto di un successo che non era assolutamente scontato, anzi, è stato fatto qualcosa di straordinario. Un grande risultato per Riccione che si trasforma in una ulteriore sfida per il futuro. Un grande ringraziamento a tutti gli operatori che hanno lavorato per centrare questo grande obbiettivo”, ha detto in apertura l’assessore Caldari al quale si è unita l’onorevole Raffaelli aggiunge “un ringraziamento a tutte le Forze dell’Ordine che hanno fatto sì che tutto si svolgesse con la massima sicurezza e tranquillità nonostante la mole di persone che ha raggiunto Riccione, con altissima concentrazione nelle zone del centro” .

Tutti concordi sul dato fondamentale di un aumento delle presenze rispetto allo scorso anno che già aveva fatto registrare alti livelli e che la formula e il prodotto Natale e Capodanno sia oramai collaudata e vincente sotto tutti i punti dei vista. Tra gli aspetti analizzati oggi anche il distacco rispetto a qualche anno fa quando il periodo invernale Natale-Epifania non aveva alcuna attrattiva e quindi l’esigenza di confermare anche per il futuro eventi ed iniziative lungo tutto il periodo. Tra le riconferme necessarie per il successo avuto come sottolinea da, Luca Cevoli dell’associazioni Albergatori “la promozione del Pacchetto “Riccione in treno” e i posti riservati al Concerto degli Auguri” legati al soggiorno in hotel di almeno tre giorni.

Da mettere in relazione proprio a questa promozione con Trenitalia anche l’allungamento del periodo di soggiorno da parte dei turisti: quest’anno è stato di 4 giorni di media, scongiurando definitivamente il “mordi e fuggi”. A fine incontro l’assessore ha anticipato il lavoro già iniziato per il Natale 2020 e Capodanno 2021, che con un calendario favorevole potrebbe portare ad una programmazione anche più lunga. Tra le novità annunciate e che cadranno nel periodo “il contratto triennale per il “Hip pop Contest” che resterà a Riccione”. Infine già dalla prossima settimana partiranno gli incontri con le categorie degli operatori turistici per ottimizzare sempre di più il prodotto Riccione.