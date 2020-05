Gli avvocati riminesi in lutto per la scomparsa della collega Raffaella Cassandrini

Si terranno nella giornata di lunedì, in forma strettamente privata a causa delle norme anticontagio, i funerali dell'avvocatessa Raffaella Cassandrini scomaprsa lo scorso 2 maggio a soli 64 anni. Diplomata al liceo classico "Giulio Cesare" e laireata in giurisprudenza a Bologna, la sua perdita ha lasciato sgomenti amici e colleghi. "La scomparsa dell'avvocato Raffaella Cassandrini - la ricordano le toghe riminesi - rappresenta l'immagine più fedele e tragica di un tempo presente a cui lei certamente non si sarebbe arresa facilmente. Un tragico destino sottrae all'avvocatura riminese una delle figure professionali più brillanti ed umanamente apprezzate della storia del foro. Ella, prima fra tutte a vestire la toga nell'agone penale ove nessuna donna mai aveva osato. Una presenza che nel solco tracciato dal suo esordio, rappresentò il preludio per la emancipazione della donna in toga e ne consacrò il ruolo come protagonista assoluta di un cammino che una moltitudine di avvocate ha potuto percorrere con pari dignità e prestigio dopo di lei. Avvocatesse che ora ne possono fieramente essere eredi. Raffa, la nostra Raffa, divenne la Raffa di tutti, la Raffa di Rimini e non solo. Icona di un ruolo della donna avvocato che ella seppe con tenacia affermare , incarnando la dignità della toga senza mai tradire qualsivoglia esitazione o debolezza nel confronto con la tradizione diversamente incarnata da un Foro che in quel tempo era agitata dalla titanica presenza di uomini come Accreman, Benzi e Giovanetti. Con queste gigantesche figure Raffa non temette mai di confrontarsi. Ora li ritroverà laddove siede il supremo giudice della vita e dopo i convenevoli di rito e le questioni pregiudiziali non tarderà a far girare la giostra. Grazie meravigliosa Raffaella. Quel tanto che ci hai donato sarà per noi il ricordo più bello di te".

