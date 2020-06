Gli avvocati riminesi raccolgono fondi e donano attrezzature all'ospedale

L'Avvocatura intera, come del resto tutta la società civile, è enormemente grata al personale medico e sanitario per l'ammirevole sforzo profuso per la cura dei malati da Covid-19. Al fine di dimostrare concretamente tale gratitudine e di prestare concreto aiuto alle strutture sanitarie del Territorio, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rimini aveva aperto una raccolta-fondi finalizzata ad acquistare ed a consegnare direttamente il materiale sanitario di cui le Strutture Sanitarie avessero manifestato esigenza prioritaria ed urgente. Il Consiglio, a nome di tutta l'Avvocatura del Foro, aveva stanziato una prima somma, cui sono andate ad aggiungersi donazioni di singoli Iscritti.

Le strutture sanitarie hanno indicato le apparecchiature necessarie e, compiute le necessarie procedure tramite la Ausl, sono stati acquistati e sabato sono stati consegnati i primi macchinari al Reparto di Rianimazione e Terapia Intensiva dell’Ospedale di Rimini. In particolare sabato sono stati consegnati due generatori ad alto flusso modello Airvo2, apparecchi che consentono una ossigenazione ad alto flusso necessaria alla fase di distacco dei pazienti dalla respirazione artificiale. Il Primario Dott. Nardi, a nome di tutto il personale del Reparto, ha espresso un sincero e sentito ringraziamento per la manifestazione di vicinanza dell'Avvocatura e per la donazione di macchinari di fondamentale importanza per la cura e la riabilitazione di persone che hanno avuto gravissimi problemi. Egli ha fatto dono all'Ordine del suo libro "Tu porterai il tuo cuore-Lettere dal fronte Covid-19".

Il Consiglio dell'Ordine era rappresentato dal Presidente Avv. Roberto Brancaleoni e dai Consiglieri Francesco Vasini (delegato al progetto), Monica Rossi e Mirco Renzi. Il Reparto era rappresentato, oltre che dal Primario Dott. Giuseppe Nardi, dalle Dott.sse Daniela Guerra e Antonella Potalivo. Con i proventi della raccolta fondi è in corso l'acquisto di altre apparecchiature che saranno poi donate all’U.O. di Pneumologia, ambito di Rimini.