Gli crolla un bancale addosso, operaio finisce al pronto soccorso

Momenti di paura, nella notte tra mercoledì e giovedì, per un operaio rimasto ferito sul luogo di lavoro in un'azienda di Sant'Agata Feltria. L'incidente si è verificato intorno alle 23.30 quando, per cause ancora in corso di accertamenti, un 54enne è stato travolto da un bancale riportando la schiacciatura di un piede. Soccorso dal personale del 118, intervenuto con ambulanza e auto medicalizzata, il ferito è stato stabilizzato e poi trasportato all'Infermi di Rimini dove gli è stata riscontrata la sospetta frattura del piede. Nell'azienda, per gli accertamenti di rito, sono intervenuti i carabinieri.