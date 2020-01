Gli eterni fidanzati convolano a nozze dopo 40 anni di convivenza

Si sono sposati questa mattina in Comune a Riccione dopo 40 anni di convivenza e, dopo aver vissuto in varie città d’Italia, hanno deciso di stabilirsi nella Perla Verde per celebrare con le fedi nunziali l’amore di una vita. Ad officiare il rito civile, il vice sindaco del Comune di Riccione Laura Galli, che ha sposato Giuseppina Pannetta e Antonio Orso, nella Sala di Rappresentanza. Lei 75 anni, lui 81. Lei abito rosa, bouquet di rose bianche, lui abito scuso e visibilmente emozionato. I novelli sposi hanno detto “sì” alla presenza come testimoni del figlio di lui e del nipote di lei. Tra gli intervenuti figlie e nipoti della coppia che, dopo 40 anni di convivenza, quasi 30 di residenza a Riccione, hanno deciso che fosse arrivata l’ora del matrimonio. Giuseppina è nata a Eboli (Salerno) e Antonio anche lui campano di origine nato a Benevento, sul finire degli anni Ottanta dopo una vacanza al mare a Riccione, hanno deciso di trasferirsi in Romagna scegliendo la Perla Verde come comune di residenza. La loro vita però è stata un po’ in giro per l’Italia, Giuseppina ha lasciato il Sud da giovane, ha vissuto in provincia di Bolzano e ha lavorato come impiegata in Provincia, mentre Antonio si cambiava spesso città perché lavorava in polizia, ha vissuto per molti anni in Veneto. Quando sono conosciuti, lei vedova lui separato è stato subito amore me per 40 anni hanno vissuto insieme. “Ci siamo trasferiti a Riccione - racconta Giuseppina - dopo esserci venuti in vacanza alla fine degli anni Ottanta e non ci siamo più mossi”. “Perché sposarci proprio ora alla nostra età? - dice lei - ci siamo resi conto che era arrivato il momento. Sono stata ricoverata e quando c’era da prendere una decisione per la mia salute i medici chiedevano alle mie figlie…. E quindi ci siamo detti è ora”. Ma loro hanno sempre vissuto come marito e moglie, tanto che Antonio ha sempre detto di essere sposato con Giuseppina… perché è chiaro l’amore si misura con gli anni, ma anche il suggello del matrimonio ne è un grande valore