Gli innamorati possono sorridere: tra i "congiunti" rientrano anche i fidanzati

Buone notizie per gli innamorati: tra i "congiunti" rientrano anche i fidanzati

BBuone notizie in vista per i fidanzati che abitano in case diverse. Da una prima interpretazione del decreto firmato domenica sera dal premier Giuseppe Conte, infatti, a quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi per "congiunti" - uno dei punto più discussi del testo - si intendono parenti, affini, coniugi, conviventi, ma anche fidanzati e affetti stabili. Nei prossimi giorni, spiegano le stesse fonti, usciranno le Faq volte a chiarire tutti i dubbi sul decreto.

Sul tema è intervenuto anche Sergio Venturi, commissario ad acta per la gestione dell'emergenza Coronavirus in Emilia-Romagna, durante il quotidiano aggiornamento sui casi: "Tutti i morosi e le morose d'Italia erano rimasti molto delusi, giustamente, dalle decisioni del Governo, fino a quando oggi si è chiarito che tra i congiunti si annoverano anche i fidanzati. Una bella notizia, direi quasi indispensabile, perchè non possiamo certamente immaginare di trattare differentemente le persone che non hanno una famiglia ufficiale, credo che fosse un'interpretazione doverosa".

„Dal 4 maggio sarà quindi di nuovo possibile andare a trovare il proprio fidanzato o la propria fidanzata. Tali spostamenti sono però consentiti "purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie". E' bene poi ricordare come gli spostamenti per gli incontri con i congiunti - questo il decreto lo specifica - sono comunque consentiti solo all'interno della propria regione. Per andare in una regione diversa dal quale ci si trova bisognerà autocertificare motivi di lavoro, di salute e di necessità“



