Gli negano l'imbarco sull'aereo e lui si fionda nello scivolo d'accesso: denunciato

Verso le 14.30 di venerdì un passeggero italiano di 34 anni, al quale la compagnia aerea aveva negato l’imbarco sul volo per Tirana a causa del documento di identità gravemente deteriorato, approfittando del fatto che le addette di scalo stessero effettuando le operazioni di imbarco si è infilato nello scivolo di accesso, introducendosi nel piazzale aeromobili dell’aeroporto di Rimini.

Due delle addette, accortesi dell’intrusione, hanno dato immediato allarme alla sala operativa della Questura. L’uomo è stato immediatamente individuato e bloccato da una pattuglia in servizio di vigilanza prima che raggiungesse l’aereo. Nelle fasi concitate, il passeggero ha riferito di voler mostrare il documento al Comandante dell’aereo nel tentativo estremo di essere imbarcato per Tirana. Al termine delle operazioni di identificazione, il 34enne è stato denunciato per inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione.