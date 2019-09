Gli rubano il portafoglio, la vittima si trasforma in detective e incastra il ladro

La sosta per fare il pieno di benzina alla propria auto si è rivelato un incubo per un automobilista che, durante il rifornimento, è stato derubato del proprio portafoglio. La situazione, però, non ha scoraggiato la vittima che si è trasformata in un detective riuscendo a incastrare il ladro. L'automobilista, infatti, dopo essersi accorto della sparizione si è ricordato che insieme a lui nella piazzola di rifornimento era presente un altro veicolo ed è così risalito alla targa. Utilizzando le banche dati di internet, la vittima è riuscita a individuare il proprietario e a scovarlo tra le pieghe del web. Con tutta la documentazione, si è quindi presentato alla polizia di Stato con gli agenti che a loro volta hanno effettuato gli stessi accertamenti. Entrambe le indagini hanno portato a un riminese 31enne che, alla fine, è stato denunciato a piede libero per furto.