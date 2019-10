Gli scarichi fognari finivano nel fossato, nei guai i proprietari di 6 villette

Sanzioni per complessivi 18mila euro e una denuncia a piede libero per lo smaltimento illecito di rifiuti domestici. Tanto è costato ai proprietari di 6 villette di Poggio Torriana l'aver sversato per anni i liquami fognari delle loro abitazioni in un fossato lungo la strada. Nonostante il Comune, considerato il potenziale pericolo per l’igiene e la salute pubblica vista anche la presenza nelle vicinanze di un parco giochi per bambini, avesse imposto loro l’allacciamento degli scarichi domestici alla rete fognaria delle acque nere e bianche tale ordine era rimasto lettera morta. Ad accertare gli scarichi clandestini sono stati i carabinieri Forestali di Santarcangelo che, al termine delle ispezioni, hanno fatto scattare il procedimento nei confronti dei proprietari delle abitazioni.