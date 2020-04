Gli scout di Bellaria rispondono all'appello della Protezione civile: "Pronti ad aiutare con altri volontari"

Gli Scout CNGEI di Bellaria Igea Marina rispondono all'invito della locale Protezione Civile alla ricerca di nuovi volontari per aiutare i cittadini bisognosi. I Senior della sezione Scout hanno dato la loro disponibilità a prestare servizio presso la Protezione Civile per aiutare i loro concittadini che si trovano ad affrontare un momento di difficoltà. "Con lo spirito scout sempre vivo i Senior Scout CNGEI rispondono alla chiamata e iniziano il loro servizio per non lasciare indietro nessuno".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.