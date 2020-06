Gnassi accompagna il ministro sul cantiere delle fogne: "Il sostegno serve adesso"

Un territorio che è stato duramente colpito dalla pandemia ma che ha reagito e sta reagendo con lavoro, pragmatismo e visione. Questo ha potuto vedere e constatare di persona il Ministro per gli Affari regionali e Autonomie, nella sua giornata odierna a Rimini. Prima all’ospedale ‘Infermi’, insieme al Presidente Stefano Bonaccini e all’assessore Raffaele Donini, al direttore dell’Ausl Romagna Marcello Tonini, al direttore sanitario Stefano Bussetti, a visitare il nuovo Covid Intensive Care, quindi in un sopralluogo, accompagnato dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, al PSBO di piazzale Kennedy e sul cantiere del tratto 1 del parco del Mare.

"Rimini è colpita al cuore dalla crisi del Covid e post Covid - ha spiegato il sindaco Gnassi al ministro. - Il turismo è il settore industriale che adesso entra nella sua fase ‘rossa’ visto che è stato investito da uno choc che va a colpire relazioni e mobilità delle persone. La nostra città, proprio nell’anno del completamento del suo massiccio intervento strutturale complessivo (hardware), accompagnato da un software fuori straordinario (Alpini, Giro d’Italia, apertura Far e Museo Fellini), si trova a gestire la situazione più difficile dal dopoguerra a oggi. Quello che chiedo da settimane, quello che ho ribadito anche oggi al Ministro Boccia, che ringrazio, è che questa situazione estremamente precaria per un territorio che ha avuto il coraggio di adottare le misure più stringenti venga riconosciuta dal Governo. Il Ministro ha detto che lo sforzo di Rimini, tra le città italiane protagoniste del più vasto programma di rigenerazione urbana e adesso tra le città italiane che più sta subendo gli effetti del lockdown, deve essere sostenuto come merita. Gli strumenti possono essere diversi ma occorre fare presto: la crisi morde ora, il sostegno serve adesso".