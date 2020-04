Gnassi chiede chiarezza sulla movimentazione delle merci nella provincia

Si è svolta nel pomeriggio martedì una riunione in videoconferenza dell’Unità di crisi per l’emergenza COVID-19, presieduta dal Prefetto, cui hanno preso parte il Presidente della provincia, tutti i Sindaci dei comuni del territorio, il direttore generale AUSL Romagna e l’Agenzia regionale di protezione civile per fare il punto sullo stato di attuazione delle misure adottate dalla Regione Emilia Romagna per la provincia di Rimini, con Ordinanza n. 61 dell’11 aprile u.s.

Il Sindaco di Rimini Andrea Gnassi, in qualità di componente dell’Unità di crisi regionale, ha rappresentato al Tavolo l’esigenza della Regione di provvedere, anche con una eventuale ulteriore ordinanza, a chiarire alcuni aspetti applicativi dei regimi vigenti relativi ai territori di Piacenza e di Rimini in relazione, in particolare, alla possibilità di estendere anche ai due territori la previsione della movimentazione delle merci in entrata e in uscita dai magazzini delle aziende sospese, attività già consentite nel resto del territorio regionale e nazionale.

Tale esigenza, condivisa dai Sindaci, pertanto, comporterà l’adozione di un nuovo provvedimento, in attesa delle future determinazioni del Governo in esito al confronto nella Cabina di regia con le Regioni, prevista giovedì prossimo, nella quale sarà valutata l’entrata in vigore di un eventuale nuovo regime su tutto il territorio nazionale, di superamento dei codici ATECO e di considerazione di nuove filiere produttive, a decorrere dal 27 aprile, regime al quale i sindaci del territorio hanno fin d’ora espresso la volontà di allinearsi superando, se ricorrerà questa nuova ipotesi, l’attuale sistema di misure differenziato.