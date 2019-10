Golosi di cioccolato in fermento, a Riccione parte Cioccopaese

Come ogni anno con l’arrivo dell’autunno il centro storico di Riccione si trasforma nel paradiso dei golosi con CiocoPaese, l’appuntamento organizzato dal Comitato Riccione Paese in collaborazione con l’Agenzia Promo D e il Comune di Riccione. Le vie del quartiere saranno invase ancora una volta da ciocostands, eventi a tema, laboratori e spettacoli e lungo la passeggiata si potranno degustare ed acquistare delizie al cioccolato nelle varianti impensabili, dagli abbinamenti più tradizionali a quelli più insoliti proposti dai Maestri cioccolatai provenienti da ogni parte d’Italia. Dal mattino fino a sera il profumo del cioccolato accompagnerà questo fine settimana in un percorso ricco di eventi, appuntamenti musicali, incontri e laboratori.



Novità di quest’anno la partecipazione della squadra di calcio “Femminile Riccione”, nella giornata di sabato 12 ottobre, e la premiazione degli atleti della Società Sportiva di Beach Tennis “ PURA VIDA” in programma domenica 13 ottobre. Entrambi gli appuntamenti di carattere sportivo, che assieme alle atlete, porteranno anche le famiglie all’evento, si svolgeranno in Piazza Matteotti alle ore 17.00.



La festa comincia venerdì pomeriggio alle 15.30 con l’apertura ufficiale degli stand gastronomici e le giostrine dedicate ai più piccoli in Piazza Unità, Viale Diaz e Corso F.lli Cervi. A partire dalle 18.00 e fino a tarda sera sarà la musica dei Mudìta con morbide melodie di bossanova, incalzanti ritmi samba e swing in piazza Matteotti ad accompagnare la passeggiata e gli aperitivi a tema della Cioco-Movida.

Dalle 18.00 altra musica in Piazzetta Parri con l’esibizione di un Gruppo Acustico con pezzo di musica pop rivisitata in chiave acustica. Sabato si riparte alle 10.00 e si va avanti fino a sera tra stand gastronomici, giochi per i bambini e laboratori di cucina. Alle 16.30 in piazza Matteotti va in scena lo show coking “ Piacere e benessere: carote e cioccolato sulla via delle spezie”, a cura degli allievi e degli chef della Scuola di ristorazione IAL di Riccione. Alla stessa ora “ Divertimento a tutto volume!!” con musica, animazione e giochi con Luigi Del Bianco di Radio Sabbia e Marco Corona A seguire, alle 17.00, la presentazione della squadra di calcio “Femminile Riccione” in piazza Matteotti.



Domenica 13 ottobre dalle 10.00 saranno ancora presenti stand del cioccolato, giostrine, laboratori gratuiti per bambini. Nel pomeriggio proseguono l’animazione e i giochi di Luigi del Bianco di Radio Sabbia e Marco Corona, show cooking “ I crostacei si tuffano nel cioccolato” a cura degli allievi e degli chef della Scuola di ristorazione IAL di Riccione. Appuntamento da non perdere alle 17.00 (piazza Matteotti) con la premiazione degli atleti della Società Sportiva di Beach Tennis “ Pura Vida”. Dalle ore 18.00 fino a tarda sera Cioco-Movida nei ristoranti e nei bar con aperitivi e apericene a tema.