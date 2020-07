Governance Poll "Il Sole 24 ore", Gnassi è il sindaco più gradito dei capoluoghi della regione

Il primo cittadino "più amato" tra i capoluoghi della regione è Andrea Gnassi. Con il 57,3 per cento, il sindaco di Rimini ha ottenuto un gradimento superiore a tutti gli altri sindaci di Comuni emiliano romagnoli. Un dato che emerge dallo studio Governance Poll de ‘Il Sole 24 Ore’, effettuata dall’istituto Noto Sondaggi con interviste realizzate dal 5 al 30 giugno 2020.

La domanda posta dal sondaggio era: “Le chiedo un giudizio complessivo sull’operato del Sindaco della sua città. Se domani ci fossero le elezioni comunali, lei voterebbe a favore o contro l’attuale sindaco?”

E guardando alle risposte alla stessa domanda nel 2015, Gnassi aumenta il gradimento di 10,8 punti percentuali. Si tratta del più alto risultato delle rilevazioni del Sole 24 Ore per un sindaco di Rimini con il metodo utilizzato dal 2006, quando si passò dal precedente misuratore del grado di fiducia in un sindaco alla domanda ‘se ci fossero domani le elezioni voterebbe a favore o contro l’attuale sindaco?’. Alberto Ravaioli aveva ottenuto il 54 per cento nell’edizione del gennaio 2006.

Rispetto al giorno delle elezioni, Gnassi incrementa il gradimento dello 0,3%. Con lui, riportano il segno più solo Muzzarelli (Modena) e Zattini (Forlì).

Il sindaco di Rimini dopo 9 anni di mandato raggiunge il suo massimo gradimento; governa infatti dal 2011 essendo quindi il più longevo insieme a quello di Bologna Virginio Merola.

Nell’exit pool dei governatori, di regione, Bonaccini si piazza al quinti posto su 18 con il 54 per cento, 2,6 per cento in più rispetto al giorno della elezione (51,4 per cento). Zaia (Veneto) al primo posto con il 70 per cento.