"Grand Prix Truck", slitta la kermesse con i bisonti della strada

Il Grand Prix Truck, inizialmente previsto per il 23 e 34 maggio, cambia date e slitta al 14 e 15 novembre nel calendario di Misano World Circuit. Il nuovo appuntamento è stato fissato dal ‘sistema truck’ dopo aver condiviso analisi e valutazioni. Quella individuata rappresenta la migliore soluzione per soddisfare attese e vantaggi di tutti gli attori coinvolti sotto il profilo commerciale e sportivo. Scelta che ha tenuto conto anche della riformulazione del calendario e comunicata dall'European Truck Racing Championship in accordo con la federazione internazionale.

“L'industria dei trasporti è diventata un'industria chiave durante questa pandemia – dice Rolf Werner, Managing Director ETRA – perché sta garantendo di movimentare le forniture di cibo e le attrezzature mediche. Molti degli autisti affezionati all’evento e fan del campionato dei truck sono protagonisti di questo servizio. Da qui la volontà, una volta superata la crisi, di organizzare una grande stagione per celebrare tutti gli eroi della strada e riconoscerne il duro lavoro svolto”.

“Quello degli eventi è un quadro in continua evoluzione – aggiunge Andrea Albani, managing director MWC - I calendari sportivi e delle manifestazioni collegate sono stravolti da quanto sta avvenendo nel mondo. Fissare fin d’ora la nuova data è un segno di fiducia, un impegno organizzativo che siamo convinti di poter onorare al meglio. Tutti vogliamo che anche quest’anno, come da decenni, Misano World Circuit sia teatro di un grande happening capace di trasmettere valori positivi. Tutto, ovviamente, sarà cucito su quelle che saranno le prescrizioni che consentiranno lo svolgimento degli eventi”.

E’ confermato il format complessivo, protagonista ogni anno e ininterrottamente da ormai 30 edizioni a Misano World Circuit: la presenza dei grandi brand commerciali protagonisti della filiera dell’autotrasporto, lo spettacolo delle corse in pista, il raduno dei camion decorati, i test drive in paddock, le emozionanti sessioni in pista, oltre a tutte le attività coordinate da Sandhills Italy che edita le riviste Trasporto Commerciale e Camion Supermarket.

“L’evento dei truck è un magnete potente di presenze e indotto per Misano e la Provincia – dice il Sindaco Fabrizio Piccioni – Ciò che sta accadendo cambia e rimodula i programmi di tutti ed è importante mantenerlo in calendario. Ci impegneremo con gli operatori turistici per allungare l’accoglienza all’autunno, posizionando in sicurezza gli eventi e offrendo la nostra grande capacità di accogliere gli ospiti e festeggiare insieme a loro”.

L’obiettivo condiviso, in questa fase in cui tutti sono al lavoro per tentare di definire gli scenari futuri, è infatti quello di cercare una connessione salda col territorio, per mettere a punto un’offerta di ospitalità nella Motor Valley e dedicata al mondo del motorsport.