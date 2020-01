Con la grata del tombino mette a segno la spaccata ai danni del ristorante

Dopo quella della notte di capodanno, ai danni di una parafarmacia, nuova spaccata notturna a Riccione dove, ad essere preso di mira, è stato il ristorante Franklin di viale Ceccarini. Il malvivente solitario è entrato in azione verso le 2.30 quando, armato con la grata di un tombino, ha tirato il pezzo di ferro contro la vetrata del ristorante mandandola in frantumi. Una volta dentro, si è gettato sul registratore di cassa dove ha fatto man bassa di contanti per poi fuggire prima dell'arrivo dei carabinieri. L'impresa del ladro, col volto coperto, è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza e le immagini sono al vaglio degli inquirenti dell'Arma per individuare elementi utili a riconoscerlo.