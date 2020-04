Gravi lesioni a un paziente durante l'intervento, denunciato odontoiatra

Al termine di una serie di indagini i carabinieri del Nas hanno deferito alla Procura della Repubblica un odontoiatra riminese 43enne per lesioni personali colpose. A denunciare il professionista è stato un anziano paziente che si era rivolto a lui per la realizzazione di una protesi. Secondo l'accusa, l'odontoiatra avrebbe provocato seri danni alla vitima durante l'intervento per l’applicazione di un impianto osteointegrato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.