Guardie giurate, sindacato Ugl in lutto: è morto Antonio Pizzo

"E’ morto questa notte Antonio Pizzo, 42 anni, sposato, un figlio, da due decadi svolgeva la professione di guardia giurata, una vita spesa nel sociale come sindacalista Ugl, era iscritto alla federazione Ugl Sicurezza Civile, sempre presente nelle battaglie in difesa dei diritti dei lavoratori, impeccabile nelle mansioni quotidiane , ligio al dovere e ben voluto in azienda, instancabile e sempre generoso nell’aiutare amici e colleghi, con cui condivideva anche spensierati momenti conviviali". E' quanto si legge in una nota della segreteria dell' Utl – Ugl di Forlì-Cesena.Rimini-Ravenna che, insieme ai dirigenti sindacalisti di tutte le categorie, rivolgono le più sentite condoglianze alla moglie Samantha, alla famiglia ed ai parenti per la grave perdita.

Antonio, s’è spento, dopo aver combattuto a lungo contro un male incurabile. A darne il triste annuncio è Filippo Lo Giudice, segretario generale dell’Utl – Ugl Romagna, nonché segretario regionale Emilia-Romagna Ugl Sicurezza Civile.

I funerali di Antonio Pizzo si svolgeranno mercoledì mattina , alle ore 10 , con partenza del corteo funebre dalla camera mortuaria di Forlì , direzione : chiesa di San Benedetto , in via Gorizia per la funzione religiosa e l’ultimo saluto , e poi direzione cimitero di San Varano per la tumulazione delle spoglie.