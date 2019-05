Guasto alla rete idrica, squadre del pronto intervento acqua al lavoro nella notte

Giovedì sera verso le ore 19 si è verificato un importante guasto sulla rete idrica della parte alta di Viserba, a monte di via Sacramora. Le squadre del pronto intervento del servizio acquedotto di Hera sono intervenute immediatamente e dopo aver lavorato per tutta la notte per cercare di contenere al minimo i tempi di esecuzione dei lavori, sono riuscite a ripristinare la situazione questa mattina presto. Durante l’intervento notturno si sono verificate alcune irregolarità nella fornitura dell’acqua (abbassamento della pressione e interruzione fornitura): l’azienda si scusa per il disagio e ricorda che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.