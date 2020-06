Guida ai decreti anti-covid, una "lezione" gratuita per i lavoratori

Confesercenti Rimini, in collaborazione con il Cescot, organizza per martedì, dalle 15 alle 17, un webinar gratuito con Eufranio Massi, esperto in diritto del lavoro, e Maria Pia Bartoli, responsabile delle Politiche del lavoro di Confesercenti Rimini, in cui verranno illustrate le più recenti misure straordinarie in materia di lavoro e di politica sociale, introdotte per far fronte all’emergenza Covid-19.

I professionisti del settore, consulenti del lavoro e responsabili delle risorse umane, sono alle prese con mille dubbi interpretativi perché i vari decreti che si sono susseguiti (Decreto cura Italia, Decreto Rilancio) e i regolamenti attuativi dell’Inps, non sempre sono di facile applicazione. Sono tante le questioni che necessitano di approfondimenti, a partire dalle integrazioni salariali per le varie tipologie di lavoratori, alla gestione di ferie e permessi, al lavoro agile "semplificato”, fino ai contratti a termine e il blocco dei licenziamenti e tanto altro.

Durante il webinar, Eufranio Massi illustrerà i vari dispositivi normativi e un’ampia casistica di situazioni concrete.

L'iscrizione è obbligatoria alla pagina https://bit.ly/2BfvWwQ

Gli iscritti riceveranno poi le indicazioni tecniche per accedere al webinar.