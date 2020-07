Ha 98 anni e da 58 viene in vacanza a Riccione: la signora Maria è ambasciatrice della Perla Verde

Era l'estate del 1962 e la signora Maria Torchia, aveva 40 anni, quando per la prima volta decise di lasciare la sua Urbino per un soggiorno al mare a Riccione. Da quell'estate dei mitici anni Sessanta, quando il lento di Sergio Endrigo, "Che amo solo te" faceva sognare gli innamorati, la signora Maria non ha mai tradito la sua Riccione. E in questa particolarissima estate 2020 è tornata all'Hotel Amati per il 58esimo anno consecutivo. La signora Maria ha 98 anni ed è stata premiata ieri pomeriggio dall'assessore Luigi Santi come ambasciatrice di Riccione nel mondo. La consegna della premiazione è avvenuta presso l'hotel Amati. L'assessore Santi nel consegnare la pergamena ha fatto i complimenti alla signora Maria e l'ha ringraziata per la sua assidua presenza a Riccione.

