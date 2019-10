Hashish e marijuana da spacciare: due 24enni nella rete dell'Arma

E' di due arresti per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti il bilancio di un'operazione condotta nella nottata tra venerdì e sabato dai Carabinieri di Misano Adriatico. Nella rete degli uomini dell'Arma sono finiti due 24enne, un incensurato di Pesaro ed uno oriinario di Gabicce Mare, già noto alle forze dell'ordine. Nella circostanza, i militari, a seguito di specifica attività investigativa, dopo aver acquisito elementi informativi inerenti il possesso di sostanze stupefacenti da parte dei due giovani, hanno proceduto alla perquisizione personale e domiciliare degli stessi, rinvenendo nell'abitazione del pesarese 98,74 di hashish, 8,3 grammi di marijuana nonché idonea attrezzatura per il confezionamento della droga; mentre in casa del secondo soggetto un etto di "maria" e 2.100 euro. Sabato mattina sono comparsi davanti il giudice di Pesaro.