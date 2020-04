Hera regala il compost alle aziende agricole a sostegno della filiera alimentare

Compost in regalo alle aziende agricole del territorio emiliano romagnolo. Nel contesto dell’attuale emergenza, Herambiente, società del Gruppo Hera e primo operatore nazionale nel trattamento e recupero dei rifiuti, vuole dare un contributo concreto alle aziende locali, in particolare a quelle agricole. Da più di 10 anni Herambiente pone al centro delle proprie attività il rapporto con i clienti e, consapevole degli sforzi e dei sacrifici che questa situazione comporta, ha deciso di sostenere la filiera agricola locale mettendo a disposizione gratuitamente il compost prodotto nei propri impianti. Il compost che sarà regalato è quello prodotto nei sei impianti di Herambiente in Emilia-Romagna, partendo dai rifiuti organici provenienti dalla raccolta differenziata locale dei cittadini.

Dalle 370.000 tonnellate di rifiuti trattati ogni anno si ricavano 50.000 tonnellate di compost, attraverso un processo naturale di decomposizione. Il recupero della sostanza organica negli impianti della società permette di ricavare anche biogas o biometano. Il compost è provvisto di una certificazione di qualità e potrà essere utilizzato nei piani di fertilizzazione delle aziende agricole. I sei impianti di Herambiente sono situati nelle province di Bologna (Impianto produzione Biometano a Sant'Agata Bolognese), Ferrara (Impianto di compostaggio a Ostellato), Forlì-Cesena (Impianto di digestione anaerobica e compostaggio in località Tessello a Cesena), Rimini (Impianto di digestione anaerobica e compostaggio in località Ca’ Baldacci a Rimini) e Ravenna (Impianto di digestione anaerobica e compostaggio a Voltana di Lugo). Fino a esaurimento scorte, e comunque non oltre il 31 luglio, nel pieno rispetto della normativa vigente (DPCM 22 marzo 2020) sarà possibile ritirare il compost su appuntamento scrivendo a biofertilizzanti- herambiente@gruppohera.it . Il ritiro potrà avvenire gratuitamente con mezzi propri. In caso di necessità di consegna sarà possibile richiederla dietro pagamento.