Hera: "Su riduzione di tariffe la Cna non ci ha mai presentato alcuna domanda"

In merito alle richieste pervenute da parte di CNA, per conto di alcune proprie associate, e al possibile riconoscimento delle riduzioni per produzione promiscua di rifiuti speciali non assimilabili e rifiuti assimilati agli urbani, così come previsto dai regolamenti dei 4 Comuni della provincia riminese in cui vige la tariffa puntuale (Cattolica, Coriano, Misano Adriatico e San Giovanni in Marignano), dopo aver svolto le opportune verifiche, la multiutility ha voluto precisare la situazione. "Da parte di Hera - spiegano - è stata già manifestata a CNA, durante un incontro dello scorso luglio, la disponibilità a verificare puntualmente ogni singola utenza interessata per l’identificazione delle superfici oggetto di esenzione ed il riconoscimento, qualora ne ricorrano i requisiti, della riduzione percentuale prevista dai singoli regolamenti, se non già goduta. I citati regolamenti prevedono il riconoscimento della riduzione percentuale dalla data di presentazione della domanda, ma ad oggi non risulta che CNA, per conto di proprie associate, abbia presentato specifiche domande di riconoscimento della riduzione di cui sopra. Hera, in questa prima fase di normalizzazione delle banche dati, conferma quindi la propria disponibilità, qualora ne ricorrano i requisiti, a riconoscere tali riduzioni dal 1° gennaio 2019, per le posizioni che l’associazione riterrà opportuno presentare, purché le istanze vengano inviate entro il termine del 30 marzo 2020".