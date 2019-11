Hermit di Omid Mirzaee è il vincitore della 12° edizione di Amarcort Film Festival

Alla presenza dell’Assessore alla Cultura del Comune di Rimini Giampiero Piscaglia e dell’Assessore alle Poltitiche Scolastiche Mattia Morolli, si è chiusa ieri, domenica 24 novembre con la Serata di Premiazione dei migliori corti che si è tenuta al Teatro degli Atti, la dodicesima edizione dell’Amarcort Film Festival. Sette giorni di cinema “breve”, 165 film selezionati tra gli oltre 1.000 provenienti da tutto il mondo, eventi speciali, laboratori, il Campus rivolto agli studenti di scuole di cinema europei e la partecipazione di circa 1.400 studenti delle scuole del territorio che hanno assisitio alle proiezioni dei cortometraggi. Il Festival si è confermato uno degli appuntamenti più amati dal pubblico riminese e non solo. Circa 6mila le persone che hanno affollato tutti gli incontri realizzati nelle varie location.



I VINCITORI DELLA XII EDIZIONE

Premio Amarcort (vincitore): Hermit di Omid Mirzaee

Premio Amarcort (menzione): The Wind Phone di Kristen Gerweck

Premio Menzione Fellini: YourBnB di Francesco Tasselli

Premio Illustrazione premio del pubblico: Martina Moroni

Premio Illustrazione vincitrice festival: Emma Pasic

Premio Cantarel: NEET di Vito Coviello

Premio Fulgor (menzione): Things were better before di Lu Pulici

Premio Fulgor (vincitore): Gli arcidiavoli di Lorenzo Pullega

Premio Gradisca: Balloon Dating di Cyrille Drevon

Premio Gironzalon: Xctry di Bill Brown

Premio Rex: Mercurio di Michele Bernardi

Premio Aldina (menzione): Retiro di Alejandro Juan Sorin

Premio Aldina (vincitore): Paris you got me di Julie Boehm

Premio Corti selezionati per essere proiettati al cinema Fulgor: The wind phone di Kristen Gerweck; Hermit di Omid Mirzaee

Premio Premier Film: The Anniversary di Lorenzo Tocco

Premio "Il pataca": Natalia Chiarelli (nel ruolo di Sandra) in The Anniversary

Premio Giuria Giovani: Weekend tide di Julio Ramírez

Premio Giuria Popolare: Quiet land good people di Johannes Bachmann

Premio Miglior corto italiano: Walter Treppiedi di Elena Bouryka

Successivamente alla premiazione, si è tenuto presso Sala Pamphili il closing party di Amarcort Film Festival che ha avuto come ospite d’eccezione il musicista e cantautore Davide Ricci che nell’occasione ha proposto alcuni pezzi del suo ultimo album “Quasi Invisibile”, accompagnato dalle performance visual di disegno in tempo reale a cura di Massimo Modula.