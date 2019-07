Hip Hop a Riccione, dopo le polemiche arriva l'accordo per i prossimi tre anni

Soddisfazione dell’Amministrazione Comunale dopo l’incontro avuto nei giorni scorsi con il direttivo di Costa Hotel e il presidente di Federalberghi Riccione Bruno Bianchini. Al centro del confronto la programmazione delle rassegne “Mc Urban Contest Internazional” e “Riccione Estate Danza” che si svolgono tradizionalmente nei due mesi dell’anno di gennaio e luglio. Albergatori e amministrazione hanno concordato di mettere un punto fermo nell’accordo che verrà sottoscritto con l’organizzazione della manifestazione a partire dalla sua dislocazione entro un arco di tempo ben definito.

In sintesi il protocollo d’intesa, approvato in seduta odierna dalla Giunta Comunale, e che verrà sottoscritto tra Comune, Società Idea srl – Cruisin, Consorzio Costa Hotel e Federlalberghi Riccione, conferma lo svolgimento del “Mc Urban Contest International” nei prossimi 3 anni al palazzo dei congressi, nella prima settimana del mese di gennaio, e del “Riccione Estate Danza” al palazzo dei congressi e al Palazzo del Turismo slittato a fine luglio, con la garanzia che la manifestazione sia di durata triennale, 2020-2022, e abbia un respiro sempre più internazionale.

Si tratta di un evento di città dove ognuna delle parti sarà impegnata a garantirne lo svolgimento.

Finalmente un accordo di durata triennale - commenta il sindaco Renata Tosi – tra gli organizzatori dell’evento e gli operatori direttamente coinvolti che rappresenta la giusta soluzione allo svolgimento della manifestazione. Il risultato è assai significativo perché dettato dalla presa d’atto di un assunto che non si presta ad equivoci: quando gli operatori economici direttamente coinvolti ad un evento partecipano e investono concretamente, aumentano le opportunità di una diversificazione dell’evento stesso anche in termini di differenziazione dell’offerta turistica come l’allargamento della manifestazione a livello internazionale”.