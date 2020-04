I bagnini di Misano possono tornare a lavorare in spiaggia

La spiaggia di Misano riparte. Lunedì 27 e martedì 28 aprile un operatore per ognuna delle 80 zone di spiaggia, dotato dei presidi di sicurezza, potrà lavorare per le operazioni di pulizia delle rispettive aree e della battigia antistante, sino a riva. L’intervento consentirà, mercoledì 29, la raccolta a cura di Hera di quanto prodotto in termini di rifiuti sulla spiaggia nei mesi scorsi. Il rientro in spiaggia degli operatori rispetta quanto concertato dai comuni costieri con la Regione Emilia-Romagna ed è utile a programmare gli interventi di ripristino dell’arenile da parte dell’Agenzia Regionale, con la manutenzione straordinaria a difesa della costa mediante ripascimento delle porzioni di litorale in erosione.

“E’ solo il primo piccolo passo, che tutti avremmo voluto compiere nei tempi tradizionali – il commento del sindaco Fabrizio Piccioni – ma che oggi simboleggia ottimismo e di fiducia nel futuro. Tutti desideriamo che Misano sia splendente e attraente in pochissimo tempo, così da essere pronta un minuto dopo che si potranno allentare le restrizioni ai movimenti fra territori. Però dipende da tutti noi l’efficacia della ripartenza: quanto più saremo prudenti e responsabilmente rispettosi delle regole, tanto prima riusciremo nuovamente sorridere ai nostri ospiti”.