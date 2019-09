I biscotti "Amarcord" per l'inaugurazione di Vicenzaoro

Italian Exhibition Group organizzatrice di Vicenzaoro, manifestazione orafo-gioielliera leader in Europa e del SIGEP, il salone mondiale del dolciario artigianale di Rimini dove gravitano le più note firme internazionali dell’altissima pasticceria, ha commissionato alla pasticcera riminese Sonia Balacchi una creazione che esprimesse la genialità dei saperi artigiani, il valore internazionale del made in Italy, il lusso visivo e gustativo. È nato così “Amarcord”, ispirato al genio italiano - ma universale - di Federico Fellini e alle sue emozionanti suggestioni temporali, scenografiche e cromatiche.



Iconico nella forma evocante i gioielli contemporanei, glassato e decorato come composizioni di alta cioccolateria, presentato nei colori del viola e dell’oro che caratterizzano l’immagine di VOS (Vicenzaoro September), il duo “Amarcord” comprende un biscotto all’olio EVO Colline di Romagna DOP Coriano, con alchechengi jewel biologico e mandorla siciliana, glassato con pregiato cioccolato fondente 70% e oro. E un biscotto al burro di panna dolce da latte di montagna italiano, con uva vragola e mirtilli biologici, glassato con Pregiato Cioccolato Bianco, Mirtillo Biologico e Oro. Anche nell’impasto, che rimanda al profumo del tempo passato e alla nostalgia della tradizione, i due Biscotti omaggiano il capolavoro di Fellini, il cui titolo è appunto traducibile dal dialetto come «mi ricordo». Altro collegamento fondamentale tra la creazione della Balacchi, VOS e IEG è il tema della sostenibilità; infatti, entrambi i biscotti sono stati preparati con farina biologica integrale da grani della tradizione e con frutta selezionata in base all’iter della raccolta stagionale.



Sonia Balacchi, nativa di Rimini, ha conseguito nel 2012 il titolo di Campionessa Mondiale di Pasticceria come prima donna al mondo in questa categoria ed è l’unica italiana nominata ambasciatrice della pasticceria del nostro paese all’ONU nel 2015.