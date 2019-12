I calciatori del Rimini F.C. in visita ai piccoli pazienti dell'Infermi

Si è rinnovata anche questa volta, come da tradizione in prossimità del Natale, l’iniziativa ideata tanti anni fa da Adrian Ricchiuti che vede i calciatori biancorossi recarsi all’ospedale Infermi per far trascorrere un momento spensierato ai piccoli pazienti ricoverati. Proprio questa mattina, guidati dall’ex campione del Rimini e con la collaborazione dei direttori dei reparti di Oncologia pediatrica, Chirurgia pediatrica e Pediatria, Roberta Pericoli, Vincenzo Domenichelli e Gianluca Vergine, i ragazzi in maglia a scacchi, per l’occasione con indosso il cappello di Babbo Natale, hanno portato un poco di gioioso scompiglio tra i corridoi e le camere dei reparti strappando a tutti un sorriso. Come sempre non sono mancati i regali, un dono per ciascuno dei piccoli amici presenti, messi a disposizione dai giocatori del Rimini F. C. anche grazie alla preziosa collaborazione di Milly Giocattoli che anche questa volta non ha mancato di contribuire all’iniziativa.