I carabinieri lo salvano dal gesto estremo, era già privo di sensi

Nella notte tra martedì e mercoledì i carabinieri di Riccione del N.O.R. – Sezione Radiomobile hanno salvato un soggetto 36enne, residente a Montescudo-Montecolombo, che tentato di toglersi la vita

I militari, dopo aver ricevuto una richiesta di aiuto, giunta in sala oeprativa, sono intervenuti in Viale Reno, dove era stata segnalata una persona chiusa in una macchina priva di sensi, con un sacchetto di plastica in testa, chiuso sul collo tramite un cavo per ricaricare il cellulare. I carabinieri, hanno subito liberato l'uomo, già in stato di semi incoscienza. I militari, in attesa dell'arrivo del 118, gli hanno praticato le manovre pressorie al torace per agevolare la ripresa respiratoria. L'uomo, una volta rianimato, è stato trasportato all’Ospedale Civile di Rimini per le cure mediche.