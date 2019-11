I carabinieri scovano il deposito della pusher, ritrovati oltre 3 chili di eroina

Colpo grosso dei carabinieri della Tenenza di Cattolica che, dopo aver arrestato una spacciatrice trovata in possesso di eroina e armi clandestine, hanno scoperto anche il suo deposito dove sono stati sequestrati oltre 3 chili di eroina e altra droga. Tutto era iniziato con l'arresto di una 55enne, originaria di Forlì e residente a Saludecio, compagna di un pusher già finito in manette lo scorso 25 novembre. La donna era finita nel mirino degli inquirenti dell'Arma che, dopo averla pedinata, nel corso di un controllo l'avevano pizzicata con un'ingente quantità di eroina.

La successiva perquisizione di un garage di Pesaro, nelle disponibilità della 55enne, aveva permesso ai carabinieri di scovare anche una pistola con matricola abrasa, calibro 7.65, con relativi proiettili, modificata mediante installazione di un silenziatore e una penna-pistola di fattura artigianale mono colpo. L'indagine non si è fermata e, nonostante la spacciatrice fosse finita in carcere, i militari dell'Arma hanno localizzato un altro garage, sempre a Pesaro e a poca distanza dal primo, dove è spuntato un vero e proprio deposito dello sballo. Dietro la saracinesca vi erano nascosti una pressa, bilancini di precisione e tutto il materiale per confezionare panetti di droga in quantità industriale. In una cassaforte, sempre all'interno del box, erano custoditi oltre 3 chili di eroina, 300 grammi di cocaina e 6 flaconi di metadone. L’operazione dei carabinieri ha così fatto luce su un giro d’affari che, secondo gli inquirenti, si aggirava attorno ai 200.000 euro circa.