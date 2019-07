I fuochi d'artificio della Notte Rosa 2019 targati Fonti

Sarà l'azienda riccionese di Ivan Fonti ad illuminare la Notte Rosa 2019 coi fuochi d'artificio. Per l'occasione sarà allestito uno degli eventi pirotecnici più lunghi al mondo: ben 25 chilometri di costa da Viserba a Pesaro. Otto Postazioni di sparo sincronizzate (6 con fuochi aerei ) e 2 con

fuochi a terra. A Rimini le zone di sparo saranno ben 4: Viserba, Rivabella, Marina Centro e Bellariva, Riccione nella spiaggia di Piazzale Roma, Misano Adriatico nella Spiaggia Livera del Parco Mare Nord, Cattolica nella spiaggia Libera dietro L’hotel Kursal Mentre a chiudere la scia di

colori Rosa sarà Il Molo di Sottoflutto di Pesaro.



Sarrano ben 10000 gli effetti utilizzati per coreografare i 10 minuti di show pirotecnico sincronizzato sulla costa adriatica e ben 30 artificieri professionisti, coordinati da Ivan Fonti andranno a distribuire le 26 centraline di sparo, collocare i 10 chilometri di cavi elettrici per il collegamento degli artifici unici tra i quali, le code di pavone.