I locali dell’Associazione Culturale “Tonino Guerra” passano al Comune di Pennabilli

E’ ufficiale: i Locali della Chiesa della Misericordia di Pennabilli, sede e museo dell’Associazione Culturale “Tonino Guerra”, passano completamente e gratuitamente al Comune di Pennabilli. Si è conclusa con successo la richiesta che il Sindaco di Pennabilli, Mauro Giannini, ha da tempo presentato alla Provincia di Pesaro-Urbino, per ottenere il passaggio di proprietà di suddetti locali che risultavano essere di comproprietà del Comune di Pennabilli e della Provincia di Pesaro-Urbino rispettivamente al 50%. Afferma il Sindaco: ”Visionando gli atti relativi all’edificio, mi sono reso conto che parte del fabbricato in oggetto risultava tra i “Beni Immobili Demaniali” della Provincia di Pesaro-Urbino, e quindi come previsto dalla legge riguardante il passaggio dei 7 comuni alla Provincia di Rimini, sarebbero dovuti passare di proprietà già dopo il passaggio stesso. Il Consiglio Provinciale di Pesaro-Urbino in data 20 dicembre 2019, recependo la mia richiesta, ha così deliberato di cedere a titolo gratuito al Comune di Pennabilli i Locali presso la Chiesa della Misericordia sede dell’Associazione Tonino Guerra aventi un valore di inventario di 79.805,62 €. Un caloroso ringraziamento al Presidente della Provincia di Pesaro-Urbino Giuseppe Paolini, al precedente Presidente Daniele Tagliolini che si era già reso disponibile all’operazione, e al Direttore Generale della Provincia di Pesaro-Urbino Dott. Marco Domenicucci per l’impegno profuso per concretizzare il passaggio di proprietà”.