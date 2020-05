I "maghi" del furto nelle auto in sosta, arrestati marito e moglie

I carabinieri del Norm di Osimo hanno arrestato una coppia di nomadi, lui 43enne e la moglie 35enne, accusati di aver messo a segno una lunga serie di furti nelle auto in sosta. I due "lavoravano" a cavallo tra la Romagna e le Marche e, da dicembre 2018 ad agosto 2019, avrebbero messo a segno almeno 63 furti. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti dell'Arma, mentre la donna fungeva da palo il marito si introduceva negli abitacoli per fare razzia di borsette e quanto di valore c'era nei veicoli. Se, nei portafogli, gravavano bancomat e carte di credito marito e moglie non si facevano scrupoli ad utilizzare le schede per fare acquisti e pagamenti. I luoghi preferiti dove colpire erano nei pressi di scuole, cimiteri, capanni agricoli, parchi o percorsi pedonali ove praticare attività sportive.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.