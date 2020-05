I Musei Comunali di Rimini nella top ten dei musei più seguiti sui social

Un importante risultato ha premiato la partecipazione dei Musei Comunali a #Museumweek, l’appuntamento internazionale dedicato alla cultura sui social network che si è svolto da lunedì 11 a domenica 17 maggio col

supporto ufficiale di UNESCO Europa Nostra. Dopo il parco archeologico di Pompei, la direzione regionale Musei di Calabria, Pinacoteca Albertina di Torino, all’ottavo posto i Musei comunali di Rimini. In questo 2020 così difficile il filo conduttore è stato “Togheterness”, “insieme“, a simboleggiare che solo uniti si esce dall’emergenza e la cultura ci può aiutare a dare senso e profondità ai piccoli e grandi sacrifici che abbiamo affrontato in questi mesi di forzata riduzione delle relazioni sociali, confinati in spazi più meno angusti che solo la forza della creatività e della fantasia potevano oltrepassare. Museumweek ha così raccolto per una settimana intorno ad alcuni hashtag significativi le attività e i contributi delle più prestigiose istituzioni museali più importanti del mondo.

Anche i Musei Comunali di Rimini hanno svolto una attività quotidiana di sensibilizzazione e approfondimento dei temi che giorno per giorno sono stati sviluppati. Lo si è fatto condividendo contenuti speciali e le proprie esperienze, interagendo con gli altri musei e con il pubblico, nell’ormai consolidata formula di “7 giorni, 7 temi, 7 hashtag”: #HeroesMW #CultureInQuarantineMW #TogetherMW #MuseumMomentsMW #ClimateMW #TechnologyMW #DreamsMW. Ed è stato su questo filone che i Musei riminesi sono entrati nel novero dei primi dieci musei italiani più seguiti nel corso di questa iniziativa: sotto la lente d’ingrandimento del ‘consenso’ virtuale il raggiungimento gratifica chi ha operato attivamente per tutta la settimana del #Museumweek comparendo sui profili social ufficiali e cioè: facebook.com/museitaliani – twitter.com/museitaliani – instagram.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Si è toccato così con mano un diverso approccio alla cultura e alla socializzazione, attraverso le nuove modalità di fruizione: l’impegno è stato prendersi cura della comunità, accogliendo i temi proposti,

approfondendo i contenuti e agendo nella direzione del dialogo con il territorio, con le proprie collezioni, con i sedimenti della storia dell’arte, dell’archeologia, delle culture antropologiche.