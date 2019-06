I no vax manifestano in piazza contro l'ordinanza del sindaco

Appuntamento in piazza Cavour sabato 29 giugno, alle 17.30, per la protesta dei genitori no vax. Il movimento Libera Scelta Romagna chiama a raccolta i sostenitori della libertà vaccinale (No Vax) per una manifestazione pubblica sotto l’ufficio del sindaco Gnassi che ha promosso l’ordinanza che prevede sanzioni per chi porta i figli a scuola non in regola con le vaccinazioni. Ordinanze firmate anche da altri sindaci della Romagna.

Per la manifestazione il gruppo ha scelto il titolo "La scienza si difende, non si vende". Tra gli ospiti il professore Giulio Tarro, presidente della commissione sulle biotecnologie all'Unesco.