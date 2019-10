I nonni di Riccione a lezione di tecnologia, inglese, memory training e attività motoria

Smarthphone, memory training, pc e inglese: riprendono i corsi dedicati agli over 60 riproposti anche quest’anno dal Settore Servizi alla Persona del Comune di Riccione. “Dato il buon riscontro ottenuto tra le persone anziane iscritte al nuovo corso di smartphone introdotto nei mesi scorsi – afferma il vice sindaco e assessore servizi alla Persona Laura Galli – abbiamo deciso di confermarlo viste le crescenti richieste. Dei professionisti sono a disposizione per insegnare l’abc dello smartphone ai nonni che sempre più spesso chiedono informazioni sul suo utilizzo, dal cambio di una suoneria all’accesso ad internet. A questo corso si affiancano quelli per l’alfabetizzazione digitale in quanto nessuno dei nostri cittadini deve essere lasciato indietro, in particolare se si tratta della fascia di popolazione che, per età e cultura, corre il rischio di rimanere esclusa da questo percorso di crescente informatizzazione. Oltre a questi corsi, abbiamo registrato un buon interesse anche per l’insegnamento dell’inglese e delle tecniche di memory training, dove ci sono nonni che, dopo aver frequentato le lezioni lo scorso anno, hanno scelto di iscriversi nuovamente. Dai centri di buon vicinato e di animazione sociale, alla gestione degli orti, le vacanze estive e il coinvolgimento nella gestione del pedibus sono numerosi e sempre più radicati i momenti di comunità e di condivisione che vedono unite amministrazione e persone della terza e quarta età.”

Il 10 ottobre alla Residenza “ F.Pullè” partirà il corso di memory training, una volta a settimana. Due volte a settimana è invece la frequenza prevista per i corsi di inglese, di I° e II° livello che dall’8 ottobre si terranno alla palestra comunale di via Martinelli. Sono già partiti dai primi di ottobre il corso di computer di I° livello che si svolge in Municipio e il secondo turno del corso di smartphone con cadenza settimanale alla Biblioteca Comunale. Da lunedì 14 ottobre riprenderanno inoltre i corsi di attività motoria. Le lezioni si tengono tre volte a settimana nei vari quartieri in via Alghero, Abruzzi, Martinelli e Bergamo.