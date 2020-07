I parchi di Santarcangelo controllati dalla Polizia locale

I parchi cittadini controllati dalla Polizia locale Valmarecchia fino a tarda sera, nel fine settimana appena trascorso. Oltre a presidiare il centro storico con pattuglie appiedate, gli agenti hanno infatti effettuato diversi passaggi nei parchi pubblici particolarmente frequentati anche nelle ore serali.

Grazie al nucleo motociclisti della Polizia locale i controlli sono stati estesi al parco Cappuccini dove gli agenti hanno sorpreso un gruppo di ragazzi, che aveva appena abbandonato a terra diversi rifiuti, invitandoli a ripulire l’area. Non sono rare purtroppo le segnalazioni di cittadini che lamentano sporcizia e atti vandalici ai danni del parco più grande della città tanto che recentemente l’Amministrazione comunale ha approvato un progetto per l’installazione di nuove panchine e tavoli oltre a nuovi cestoni portarifiuti.

Al di là dell’episodio al parco Cappuccini, le serate del week end non hanno fatto registrare alcun tipo di segnalazione per l’ordine pubblico. In ogni caso la presenza serale e notturna degli agenti della Polizia locale con il coordinamento e la presenza dei Carabinieri della locale Stazione ben visibile ai fini della deterrenza, proseguirà anche nelle prossime settimane.