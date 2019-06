I piloti della Superbike pronti a sfidarsi tra gli scivoli di Aquafan

Inizia con un annuncio speciale la settimana del Motul FIM Superbike, che nel weekend avrà a Misano World Circuit l’attesissimo Pata Riviera di Rimini Round. Il pre-event WorldSBK è in programma giovedì 20 giugno in Aquafan, sulle colline di Riccione. Aquafan sarà teatro di un’originale sfida: non le curve del ‘Marco Simoncelli’, ma le adrenaliniche discese del Kamikaze, lo scivolo più spericolato e amato dal pubblico, dove giovedì mattina andrà in scena il pre-event 2019 che promette mille emozioni. Aquafan accoglierà alle 11.00 nove piloti del WorldSBK che gareggeranno fra loro a tempi da record. I fan e la stampa potranno assistere ad uno spettacolo inedito. Così come in pista, sarà il cronometro a stabilire il vincitore.

Accompagnati dalle splendide bagnine di Aquafan, i piloti che si affronteranno a suon di prove cronometrate sull’attrazione del parco riccionese saranno: il quattro volte campione del mondo Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team) attualmente secondo in classifica, il connazionale e compagno di squadra Leon Haslam (Kawasaki Racing Team), Sandro Cortese (GRT Yamaha Racing Team) e Randy Krummenacher (Bardhal Evan Bros). Folta la pattuglia dei piloti italiani: i riminesi Michael Ruben Rinaldi (Barni Racing Team) e Alessandro Delbianco (Althea MIE Racing Team), Michele Pirro (Barni Racing Team) attesissimo protagonista e wild card a MWC, il grande campione Marco Melandri (GRT Yamaha Racing Team) e il ravennate Federico Caricasulo (Bardhal Evan Bros) fresco vincitore a Jerez.

Inizialmente i piloti si ‘scalderanno’ provando il Kamikaze, poi si comincerà a fare sul serio. Tre discese a testa, con il giudizio inappellabile del cronometro. Al termine, i tre piloti col miglior tempo saliranno sul podio di Aquafan per le premiazioni e si consegneranno ai fans per foto ricordo, selfie e autografi. Da venerdì via allo spettacolo della pista e di Paddock Show. Il Pata Riviera di Rimini Round è il settimo appuntamento del calendario iridato, snodo importante della stagione, di cui rappresenta il giro di boa.