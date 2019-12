I primi auguri di Natale del sindaco di Misano Fabrizio Piccioni

"Noi sindaci non siamo persone speciali, nessuno di noi ha la bacchetta magica per risolvere i problemi di tutti, ma se proseguiremo a lavorare insieme, sul territorio e dentro al consiglio comunale, tenendo l’obiettivo centrato sullo sviluppo della nostra città, Misano sarà sempre migliore a beneficio dei cittadini e della sua fondamentale industria turistica”. Fabrizio Piccioni ha salutato per la prima volta da Sindaco i tanti misanesi che hanno affollato il Teatro Astra, ribadendo l’impegno ad attuare il programma che il 27 maggio scorso l’ha visto primeggiare alle elezioni amministrative. Nel suo intervento, Piccioni ha ricordato l’esperienza fatta al fianco di tre sindaci: Sandro Tiraferri, Antonio Magnani (applauso spontaneo dalla sala in suo ricordo) e Stefano Giannini. “Abbiamo già cominciato – ha detto, elencando le prime realizzazioni e i progetti imminenti - a dare un’impronta nuova e gettato le basi per quelle infrastrutture che connetteranno Misano al suo interno e con la Provincia circostante. Lungomari, ciclabili, efficientamento degli immobili, viabilità e tutto marcato da un profilo di sostenibilità condiviso dai cittadini, protagonisti di qull’87% di raccolta differenziata che è un record nazionale per una località turistica”.

Piccioni ha anche guardato al medio termine: “Costruiremo a breve una nuova palestra, va completata la Statale 16, il Metromare deve arrivare a Misano su un percorso sostenibile, dobbiamo connetterci meglio all’aeroporto, stiamo lavorando all’idea di un velodromo, e poi c’è il circuito coi suoi investimenti. Misano piace, è attrattiva, ma possiamo fare tutti di più. Se lo faremo insieme, raggiungeremo i traguardi con più rapidità”. Nel corso della cerimonia è anche avvenuto il passaggio della fascia di Sindaco Baby, da Sean De Stefani ad Angelo Pascucci, giovane studente misanese e nell’ambito del progetto che vede coinvolti i giovani nella vita della città, coadiuvati dalla Professoressa Cosetta Fraternali e insieme al Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi (CCRR). Applaudita l’esibizione della Scuola di Musica e la consegna degli attestati agli studenti che hanno ottenuto il massimo dei voti nell’ultimo anno scolastico: Enrico Ricchiuti, Giacomo Drudi, Luca Fermi, Manuel Andruccioli, Riccardo Panfilo, Beatrice Faragona, Chiara D’Angelo, Davide Merli e Denise Pontellini.

Riconoscimenti alle società sportive misanesi, protagoniste di tanti sucessi e soprattutto di un lavoro di promozione sportiva che riunisce centinaia di ragazzi. Sul palco: Atletica Santamonica. Football Club Vis Misano, Karate Club Banci, Tennis Misano Out, Misano Pirates,, Asd Misano Podismo, Misano Rugby, Moto Club Misano, Nirea Danze, Nuovo Sci Club Misano, Pietas Julia Misano, Polistortiva Misano, Real Yacht Portoverde, Valle del Conca Nordic walking e mountain bike. Come tradizione, targhe premio e un applauso ai lavoratori dell’amministrazione andati in pensione nel 2019: Bruna De Luca, Gigliola Muratori, Guglielmo Balduini, Italo Gregorini, Luciana Berardinelli, Rossana Guidi e Vincenzo Rizzo. Presenti alla serata anche Nicola Travaglino Comandante Stazione Carabinieri di Misano, Marco D’Intinosante Vicecomandante Guardia di Finanza Comando di Cattolica, Maurizio Spanò Comandante Guardia Costiera, Aleandro Carboni Comandante Polizia Locale di Misano