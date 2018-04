I "Raggi X" fanno Boom e sbancano il jackpot della trasmissione

Si chiamano “I raggi x”, sono quattro amici tecnici radiologi che lavorano all’ospedale di Rimini e hanno sbancando “Boom!”, il game show condotto da Max Giusti in onda sul canale 9 del broadcaster Discovery Channel. Nella puntata di martedì sera, infatti, i concorrenti hanno centrato il super jackpot che gli è valso il montepremi di 500mila euro. Davide Lombardi (il caposquadra), Daniele Cevoli, Michele Graziani e Nello Annunziata avevano già vinto la puntata del 20 marzo portando a casa quattromila e 400 euro. Tantissime le domande a cui i giovani riminesi hanno saputo rispondere.

“È stato Davide infatti ad avere l'idea di partecipare a Boom! – dicono i quattro - e a scegliere anche i componenti della squadra. Siamo molto diversi tra di noi e con background culturali complementari”. Il capitano è noto nell'ambiente musicale romagnolo per la sua passione per il mixer con il nome di Dj Lombo. Daniele invece nutre la passione per la musica e suona la batteria. Michele ha una propensione per i viaggi, che lo vedono girare il mondo alla scoperta di luoghi e culture diversi dalla nostra. Nello è l'unico "straniero" del gruppo, essendo originario di Ottaviano (Na) e ama cantare e suonare la chitarra. Tanto che Max Giusti lo ha lanciato in una interpretazione di “Uomini Soli”.