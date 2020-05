I revisori bocciano il rendiconto 2019, la Lega: "Gnassi riferisca con urgenza"

La Lega all'attacco dell'ammnistrazione comunale sul rendiconto dell'esercizio finanziario 2019, dopo parere negativo espresso dal Collegio dei revisori. Una bocciatura che porta il consigliere comunale della Lega, Matteo Zoccarato, a chiedere al sindaco Gnassi di “riferire in Consiglio con urgenza, già nella seduta di martedì prossimo”. “La città – scrive l’esponente del Carroccio – merita chiarimenti immediati su questa situazione anche perché la relazione dei revisori traccia un quadro ancor più allarmante riferendosi a periodi contabili ben antecedenti rispetto all’emergenza attuale.”

“Spiace peraltro evidenziare – conclude – che la mole di rimostranze avanzate dalla Lega in tutti questi anni non solo fosse fondata, ma altresì avvalorata dall’assoluta insufficienza, in termini di coinvolgimento e collaborazione, degli stessi revisori nelle attività amministrativo/consiliari".

A ruota interviene anche il santarcangiolese Matteo Montevecchi, consigliere regionale della Lega: "Esprimo grande preoccupazione per quello che emerge dalla clamorosa e sonora bocciatura del bilancio comunale di Rimini da parte del collegio dei revisori dei conti nella relazione al rendiconto dell’esercizio finanziario del 2019. Mi auguro che, in questo momento delicato per Rimini e la sua provincia e per tutto il paese, il sindaco Gnassi e l'assessore Brasini vogliano riferire con trasparenza al consiglio comunale e rendere cosciente la popolazione della reale situazione in cui versano i bilanci del capoluogo della nostra Provincia, assumendosi le conseguenti responsabilità".

