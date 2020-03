I sindacati: "Giusto e responsabile chiudere i supermercati domenica"

"Sosteniamo la giusta decisione del presidente della Regione Stefano Bonaccini che con la sua ordinanza regola la chiusura dei supermercati in Emilia-Romagna. È una scelta corretta che accoglie la proposta da noi avanzata nei giorni scorsi". Così i sindacati Filcams Cgil Fisascat Cisl e Uiltucs Emilia Romagna.

"In una fase delicata e cruciale come questa, chiudere i supermercati la domenica è una decisione responsabile che garantisce un minimo, ma necessario, riposo agli addetti del settore. Permette, in queste giornate, di limitare ulteriormente gli spostamenti delle persone, con maggior beneficio della collettività e senza alcuna preclusione della fornitura di beni di prima necessità (come i generi alimentari) che resta garantita con le aperture durante gli altri giorni della settimana. Sarebbe stata opportuna una decisione del Governo così da avere una giusta e corretta omogeneità su tutto il territorio nazionale. Evidentemente non ci sono state le condizioni necessarie per arrivare a questo risultato. A maggior ragione, la decisione assunta da Bonaccini assume ulteriore rilevanza ed importanza".

"Stiamo entrando in una fase decisiva per la lotta alla diffusione del Covid-19, è necessario continuare ad agire con grande responsabilità. Limitare gli spostamenti alle sole primarie necessità, rispettare ovunque le norme e i protocolli di sicurezza. Ogni spostamento evitato è un punto in più contro questa battaglia. La salute è prioritaria e ogni azione utile deve essere intrapresa per salvaguardare quella di tutti".