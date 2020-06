I troppi clienti smascherano lo spacciatore, pusher arrestato dai carabinieri

Nella serata di martedì i carabinieri di Rimini hanno arrestato in flagranza un albanese 21enne, già noto alle forze dell'ordine, per spaccio di stupefacenti. Ad incastrare lo straniero i numerosi clienti che si rivolgevano a lui e che, a qualsiasi ora del giorno e della notte, si muovevano attorno al residence di Miramare dove viveva il pusher. Le continue segnalazioni hanno insospettito i militari dell'Arma i quali hanno così iniziato a tenere d'occhio l'albanese. La sera del 2 giugno, davanti alla struttura ricettiva, è arrivata una acquirente che ha fatto salire a bordo della propria auto lo spacciatore. Quando i due si sono scambiati un involucro i carabinieri sono entrati in azione bloccandoli entrambi. La compratrice è risultata essere una riminese 35enne, finita segnalata alla Prefettura come assuntrice, mentre il pusher che gli aveva venduto mezzo grammo di "neve" per 40 euro è finito in manette. La successiva perquisizione personale e domiciliare ha permesso di recuperare 11 dosi, tutte da mezzo grammo. Dopo una notte trascorsa in caserma, l'albanese è stato processato per direttissima mercoledì mattina e condannato a 8 mesi di reclusione con pena sospesa.



